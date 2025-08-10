A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli che hanno portato a denunce e segnalazioni. Un 26enne, gestore di un autolavaggio, è denunciato per possesso ingiustificato di munizioni. All’interno di un locale della sua attività, i militari hanno rinvenuto 10 cartucce di vario calibro. Lo stesso uomo è inoltre segnalato alla Prefettura per il possesso di una dose di cocaina.

In un episodio distinto, un 19enne del posto dovrà rispondere di possesso di oggetti atti ad offendere: durante un controllo stradale, è trovato in auto con amici e nascondeva nelle tasche un tirapugni in metallo.

Altri due soggetti sono trovati in possesso di droga e segnalati anch’essi alla Prefettura.

Nel corso delle operazioni, sono eseguiti anche controlli alla circolazione stradale: 11 le contravvenzioni contestate, di cui circa la metà per guida con l’uso del cellulare.