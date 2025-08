Un uomo di 40 anni ha perso la vita e un ragazzo di 15 anni è ricoverato in condizioni gravi in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lungo via Nazionale, a Torre del Greco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sulla quale stanno lavorando Carabinieri e Polizia intervenuti sul posto, due scooter si sarebbero scontrati frontalmente nei pressi dell’incrocio con via Torretta Fiorillo, una zona trafficata che collega via Circumvallazione a Torre Annunziata.

L’impatto è violento: entrambi i conducenti sono sbalzati a terra. Per il 40enne non c’era più nulla da fare, mentre il 15enne è soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.