Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzati alla costruzione di nuove scuole, da nord a sud ci sono istituti che sono stati demoliti e sono in corso di ricostruzione per offrire ambienti più sicuri, sostenibili, aperti alla comunità e più adatti a una didattica al passo con i tempi. Tra questi una scuola materna ad Acireale, rimessa completamente a nuovo.

Nascerà nella frazione di Scillichenti la nuova Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” del Comune di Acireale, in provincia di Catania, con grandi vetrate per essere sempre immersi nel verde e una grande agorà. L’edificio sarà composto da tre volumi, due dedicati alla didattica e uno centrale che potrà accogliere iniziative pubbliche.

“È una scuola tanto attesa”, dichiara la Dirigente scolastica, Elisabetta Maggio, “non soltanto dall’Istituto ‘Rodari’, ma dall’intera comunità della frazione di Scillichenti, perché rappresenterà un punto di riferimento didattico e sarà anche aperta alla cittadinanza, con la possibilità di organizzare eventi culturali e momenti di socializzazione”.