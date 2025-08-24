Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 7:00, lungo la Strada Provinciale 26 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Nello schianto ha perso la vita Vincenzo Bove, 22enne originario di Bellizzi, mentre una giovane donna che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrata violentemente contro un altro veicolo. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane, che è deceduto sul colpo.

La ragazza, in condizioni critiche, è soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova tuttora ricoverata.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari, i carabinieri e la polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica esatta dello scontro. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, comprese la velocità e un possibile malore alla guida.

L’episodio ha scosso profondamente le comunità di Bellizzi e Giffoni Valle Piana, lasciando amici e familiari nello sgomento per la perdita improvvisa del giovane Vincenzo.