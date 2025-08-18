Otto persone denunciate alla Procura di Torre Annunziata per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per rifiuto di sottoporsi all’alcol test, durante controlli congiunti effettuati dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia locale.

Il gruppo era a bordo di un gommone che, nonostante l’alt imposto dalla Guardia costiera, ha tentato la fuga dirigendosi verso l’area portuale di “Acqua della Madonna”. L’intervento immediato delle motovedette via mare e delle pattuglie a terra ha permesso di intercettare l’imbarcazione. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli occupanti del gommone – insieme ad altri sopraggiunti – hanno reagito con insulti e minacce contro gli agenti.

La situazione è riportata alla calma solo grazie al rapido afflusso di ulteriori rinforzi. I fermati sono accompagnati in Commissariato, dove per loro è scattata la denuncia. Contestualmente sono elevate sanzioni amministrative per circa 5.000 euro.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno verificato la presenza delle dotazioni di sicurezza, la regolarità dei documenti di bordo e il possesso della patente nautica. Con l’ausilio dell’etilometro sono state inoltre accertate le condizioni psicofisiche dei conduttori dei natanti. L’operazione ha visto impegnate diverse pattuglie terrestri e due unità navali in un dispositivo coordinato di sicurezza.