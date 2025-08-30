Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Boscoreale dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata con l’accusa di minacce e aggressioni ai danni della compagna.

L’intervento della Polizia

La vicenda è iniziata dopo una segnalazione giunta alla sala operativa per una lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna in forte stato di agitazione, che ha riferito di essere stata aggredita e minacciata dal compagno, episodi che – secondo quanto dichiarato – si sarebbero già verificati in passato.

L’arresto

Mentre la donna parlava con gli agenti, il 52enne è tornato nell’abitazione e ha continuato a minacciarla. A quel punto è stato bloccato e arrestato.

L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.