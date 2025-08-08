Un dipendente di un noto albergo di Capri è denunciato dalla polizia per furto aggravato e ricettazione dopo aver sostituito la borsa griffata di una cliente facoltosa con una borsa contraffatta. Il fatto è avvenuto in una struttura di via Tragara, dove il direttore dell’hotel, insospettito dal comportamento anomalo del 28enne napoletano con precedenti penali, ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini emergeva che l’uomo si aggirava in zone dell’albergo non di sua competenza, con un atteggiamento guardingo e sospetto. A seguito del controllo da parte della polizia, nel suo zaino sono trovate due borse di marca: una originale e una contraffatta. Le indagini hanno confermato che il dipendente aveva sottratto la borsa autentica dalla camera della cliente, sostituendola con una falsa.

Gli agenti hanno inoltre scoperto una terza borsa contraffatta nascosta all’interno della struttura, probabilmente destinata a ulteriori sostituzioni. Le tre borse false sono state sequestrate, mentre la borsa autentica è stata restituita alla proprietaria.