L’uso dei farmaci in Italia continua a crescere. Nel 2024, il consumo medio ha raggiunto 1.020 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti, con un incremento del 2,5% rispetto al 2023. Questo trend è in gran parte attribuito all’invecchiamento della popolazione, che comporta una maggiore necessità di trattamenti per patologie croniche.
La spesa farmaceutica in Italia
La spesa farmaceutica complessiva — pubblica e privata — ammonta a 36,2 miliardi di euro. Di questa cifra:
68,7% rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
31,3% a carico diretto dei cittadini
A livello pro-capite, la spesa è di circa 612 euro per abitante. Un valore simile a quello di Francia e Spagna, ma inferiore alla Germania (673 euro) e superiore al Regno Unito (502 euro).
Nord e Sud: consumi diversi
Persistono forti differenze territoriali:
Sud Italia → consumo più elevato e spesa pubblica pro-capite superiore ai 500 euro
Nord Italia → spesa pubblica pro-capite tra 350 e 450 euro
Questi divari riflettono fattori socio-economici e differenze nell’accesso ai servizi sanitari.
Chi è esente dal pagamento dei farmaci
In Italia, l’esenzione dal ticket farmaceutico si basa principalmente su reddito e condizione di salute. Hanno diritto all’esenzione:
Minori di 6 anni e over 65 con reddito familiare entro determinate soglie
Disoccupati e titolari di pensione sociale o al minimo
Persone con malattie croniche o rare riconosciute dal SSN
Invalidi civili, di guerra o per servizio
Donne in gravidanza per prestazioni legate alla maternità
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Nuovi farmaci rimborsabili dal SSN
Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha approvato la rimborsabilità di 13 nuovi farmaci, comprendenti:
Nuove molecole chimiche
Generici
Un biosimilare
Un farmaco orfano per malattie rare
Estensione delle indicazioni terapeutiche per 6 medicinali, soprattutto oncologici
Terapie innovative in arrivo
Tra i medicinali più rilevanti:
Baqsimi (glucagone spray nasale) per l’ipoglicemia grave nei diabetici
Pluvicto per carcinoma prostatico metastatico
Eladynos per osteoporosi post-menopausale
Mounjaro e Awiqli per il diabete
Questi nuovi rimborsi puntano a migliorare l’accesso a cure essenziali e innovative, garantendo a più pazienti terapie efficaci senza oneri diretti.