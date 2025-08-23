Un nuovo sostegno economico per le famiglie in difficoltà è pronto a partire. La Carta “Dedicata a te”, il bonus spesa da 500 euro, sarà disponibile a breve anche per i nuclei familiari di Napoli e dell’intera Campania.

L’iniziativa, finanziata con 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2025, mira a sostenere chi fatica ad affrontare l’aumento dei prezzi e l’impatto dell’inflazione.

Come funziona la Carta “Dedicata a te”

La carta è una prepagata elettronica distribuita da Poste Italiane, utilizzabile nei negozi convenzionati e abilitati al circuito Mastercard.

Importo: 500 euro una tantum.

Utilizzo: solo per beni alimentari di prima necessità.

Novità 2025: esclusi carburanti e trasporti, già anticipato nella precedente legge di bilancio.

Vantaggio extra: sconto 15% nei negozi aderenti all’iniziativa.

Requisiti per accedere al bonus

Per ricevere la Carta non serve presentare domanda: l’assegnazione è automatica grazie ai controlli incrociati tra INPS, Comuni e Poste Italiane. È quindi fondamentale avere l’ISEE aggiornato.

Possono beneficiarne:

Residenti in Italia.

Famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi:

Nuclei che percepiscono già altri sostegni (Assegno di inclusione, Carta Acquisti, bonus locali).

Beneficiari di Naspi, Dis-Coll, Cassa integrazione o mobilità.

Priorità e criteri di assegnazione

L’INPS distribuirà le carte secondo criteri di priorità:

Famiglie con figli minori di 14 anni.

Famiglie con figli under 18.

All’interno delle categorie, precedenza ai nuclei con l’ISEE più basso.

Quando sarà disponibile in Campania

La distribuzione partirà da ottobre 2025. Rispetto allo scorso anno, i fondi a disposizione sono stati ridotti di 100 milioni, scendendo a 500 milioni totali.

Questo comporta una platea di beneficiari più limitata: circa 1 milione e 150mila famiglie, ovvero 183mila in meno rispetto al 2024. Tuttavia, l’importo resta invariato a 500 euro.