Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Statale Aurelia, nel tratto compreso tra Capalbio e Ansedonia, in provincia di Grosseto. La vittima è Alessandro Loschiavo, 59 anni, designer romano di fama internazionale, da tempo residente a Milano.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto intorno alle 16.30, all’altezza del chilometro 134, in località Montalzato. Loschiavo stava viaggiando in direzione Roma a bordo di una Fiat 500X quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. In quel tratto la strada è a due corsie con doppia linea continua.

In quel momento sopraggiungeva un tir carico di ruote ferroviarie, guidato da un autotrasportatore rumeno di 58 anni. Il camionista, nel tentativo di evitare l’impatto frontale, ha sterzato sulla destra uscendo di strada e abbattendo la tettoia di una rivendita di formaggi. Nonostante la manovra, l’auto di Loschiavo ha comunque colpito il mezzo pesante, ribaltandosi e terminando la corsa in una piazzola di sosta.

Il 59enne è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Il conducente del tir è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione della Polizia Stradale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orbetello e Grosseto, che hanno estratto la salma dall’abitacolo e messo in sicurezza la struttura danneggiata. Presenti anche Polizia Stradale e Carabinieri per i rilievi.

Due ambulanze della Croce Rossa, partite da Capalbio e Magliano, hanno fornito i primi soccorsi. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, rientrato dopo la constatazione del decesso. All’interno del punto vendita di formaggi si trovavano quattro persone: due dipendenti e due clienti. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma un giovane ha riportato lievi contusioni a causa dei calcinacci ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Orbetello.

Chi era Alessandro Loschiavo

Designer di livello internazionale, Loschiavo era conosciuto per le sue opere e installazioni artistiche esposte in Italia e all’estero. Ex docente di Product Design allo IED di Roma, aveva partecipato come giudice al Taipei International Design Awards ed era stato curatore di diverse mostre di rilievo, tra cui “Musei di Carta, 20 designer per 20 musei italiani”, presentata alla Milano Design Week e successivamente a Palermo e Roma.

Nel 2013 aveva inoltre firmato l’installazione “Le Foglie di Giulia” al Ninfeo di Villa Giulia. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo del design contemporaneo.