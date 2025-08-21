Un nuovo episodio di maltrattamento e abbandono di animali arriva da Sant’Anastasia. A raccontarlo sono i Carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato un cane denutrito lasciato nel parcheggio di un supermercato.

L’intervento dei Carabinieri

La proprietaria, una pensionata di 73 anni, si trovava ancora nelle vicinanze quando ha visto l’agitazione dei passanti e ha capito che erano stati allertati i militari. Nel tentativo di evitare conseguenze, ha riportato il cane a casa poco prima dell’arrivo dei Carabinieri della stazione di Sant’Anastasia.

Pochi minuti dopo, i militari hanno raggiunto l’abitazione della donna. Lì hanno trovato l’animale legato con una corda corta, senza acqua né cibo, in un piccolo spazio reso insopportabile dal caldo.

Sanzioni e denuncia

Il cane è stato riaffidato alla proprietaria, ma i Carabinieri hanno disposto una diffida formale, una sanzione amministrativa da 5mila euro e hanno denunciato la donna per maltrattamento di animali.