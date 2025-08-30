Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la piena legittimità dello scioglimento del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, disposto nel 2022 per infiltrazioni della criminalità organizzata. “La sentenza chiude ogni margine di incertezza: il provvedimento adottato due anni fa è ritenuto giusto, necessario e doveroso, volto a tutelare la comunità e a riaffermare la legalità in un territorio esposto a gravi condizionamenti”, fa sapere Collettivo Vocenueva.

Respinti i ricorsi di Catapano e Andreoli

Collettivo Vocenueva commenta: “Ancora una volta, le istanze presentate da Catapano e Andreoli sono respinte. Un ulteriore tentativo di rimettere in discussione il passato amministrativo della città è così caduto nel vuoto, sancendo definitivamente la correttezza delle scelte istituzionali assunte nel 2022”.

Una nuova fase politica per la città

E ancora: “Dopo il periodo commissariale, San Giuseppe Vesuviano è tornata ad avere un governo legittimo, scelto dai cittadini. La conclusione di questa vicenda giudiziaria rappresenta un segnale di rinascita e di fiducia nelle istituzioni, oltre che un passo concreto verso il riscatto da una stagione segnata da criticità e conflitti”.