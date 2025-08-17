La XVI FESTA DELL’AMBIENTE, DELLO SPORT, DELLA MUSICA, DELLA SALUTE E DELL’AGRICOLTURA di Mercato San Severino, in provincia di Salerno si terrà dal20 AL 25 AGOSTO 2025 in piazza S. Luigi Gonzaga Costa.
Di seguito il programma ufficiale
Mercoledi 20 agosto:
ore 19.30 – Solenne Benedizione a cura del Reverendo Don Giovanni Mascia Parroco di Costa
ore19.45 – Saluti da parte dell’ Giuseppe Albano consigliere comunale della città di Mercato San Severino, . Carmine Ingenito presidente associazione Amici Granata, Carmine Pergamo presidente associazione San Luigi Gonzaga, Pietro Romano presidente nazionale astrambiente, Giuseppe Forestiero presidente A.S.D. REGBY Mercato San Severino e Luigi Pergamo presidente nazionale lega per l’Italia
ore 20.00 – Apertura stand ed inizio attività.
Dalle 20.30 -22.30 balli, musica di gruppo, liscio, latino americano e Karaoke per bambini a cura di Pasquale Lamberti
dalle ore 22.30-24.00 “Enzo Gambardella” in concerto
Giovedi 21 agosto:
ore 18.30 – giochi di piazza per bambini e gare podistiche “III MEMORIAL DONATO DELLA GUARDIA’’
ore 19.30 – tiro alla fune “la frazione più forte”;
ore 20.30 – Convegno “ L’Inquinamento ambientale, acustico e atmosferico che causano le guerre.
modererà – Prof. Luigi Pergamo
Saluti: Dott. Fabio Iannone presidente del consiglio comunale città di Mercato San Severino
Dr. Pietro Romano ASTRAmbiente
Interverranno:
Avv. Federico Zinna Vice Presidente ASTRAmbiente;
Dr. Antonio Borbone Presidente ANGAM Associazione Nazionale Gestori Ambientali;
Dr. Vincenzo Scatola Direttore Comunicazione EcoSistem (progetto spiagge di vetro);
Dr. Ciro Lungo Comandante Della Regione Carabinieri Forestali “ Campania”
Ing. Lorenzo Napoli
Concluderà On Guido Milanese:
dalle ore 22.00 -24.00 Concerto “Gli spiantati band live anni 70/80/90”
Venerdi 22 agosto:
ore 20.30 – Convegno “ Telemedicina e Territorio le nuove frontiere della medicina moderna” Prevenzione,Assistenza, Riabilitazione, sociale, Stile di vita, fascicolo sanitario a cura di Carmine Ingenito
modererà dott.ssa Rita Occidente Lupo
Saluti: Dott.sa Filomena Iannone consigliere comunale città di Mercato San Severino
Interverranno:
Dr. Basilio Pergamo medico
Dr. Carmelo Orsi scienza dell’alimentazione – nutrizionista
Dr. Paolo Persichetti Marketing e Comunicazione New York – La sanità negli USA, sistema PERTEXA.
Dr. Pietro Romano Presidente ASTRAmbiente – progetto PERTEXA ITALIA
Gennaro Pergamo responsabile sud-Italia AssistiAmo Group
Dr.Michele Fasolino consigliere comunale Comune di Castel San Giorgio e medico di base
Dr. Lorenzo Latella Responsabile Regionale Cittadinanza Attiva e Tribunale del Malato
Dr. Pasquale Santoro responsabile pronto soccorso
Concluderà
On. Anna Petrone
ore 21.00 – 23.00 – balli, musica di gruppo, liscio e latino americano a cura del maestro Franco Esposito.
20.00-21.00 musica di gruppo balli latino americano a cura del maestro Antonio Ceccola
21.00- 22.00 concorso di bellezza per ragazzi dai 3 ai 13 anni “Miss San Severino baby”
“Mister San Severino baby” a cura di Elisabetta Ritarossi
Ore 23.00-24.00 concerto Luca Argenti
Sabato 23 agosto :
ore 20.00 – Convegno” Agricoltura eccellenza Italiana”Etica, Sostenibilità, Tutela del Made in Italy
modererà – Prof. Luigi Pergamo
Interverranno
Ettore Bellelli Presidente Coldiretti Salerno*
Antonio Ferraiolo Presidente Confindustria Salerno*
Giuseppe Greco Presidente CIA Salerno*
Antonio Costantino Confagricoltura Salerno*
Pasquale D’Acunzi Vice Presidente ANICAV*
Vincenza Cavaliere vice sindaco città di Mercato San Severino
Concluderà
Corrado Marinangelo segretario nazionale agrocepi
21.00-23,00 musica e balli di gruppo a cura del Maestro Antonio Ceccola
Ore 23.00 – 00.30 Esibizione del Maestro Espedito De Marino: “I De Marino cantano MUROLO”
Espedito De Marino: A 20 anni dalla dipartita del noto “Chansonnier Napoletano” (2003/2023) Espedito e Marta De Marino lo ricordano con un Recital Celebrativo con Musiche e canzoni tratto dal celebre Pentagramma Napoletano
Domenica 24 agosto
20.00-22.00 concorso musicale “una voce per Gaza” iscrizione 10 euro i partecipanti potranno cantare solo canzoni che innoleggiono alla pace ,il ricavato va alla parrocchia cristiana di Gaza vittima del bombardamento, al vincitore andrà una pergamena.
Dalle 23.00 alle 00.30 abbiamo il grande dj antyeago
Lunedi 25 agosto
Ore 20.00 V festa nazionale Lega Per L’Italia
Modera Rita Occidente Lupo
Tavola rotonda
‘’L’Italia in quale direzione? Idee, programmi einiziative per poter tornare grandi;
interverranno:
dott. Antonio Somma sindaco della città di Mercato San Severino (SA)
Dott. Gennaro D’Acunzi sindaco di Nocera Superiore
Dott. Carmine Ingenito presidente regione campania Lega Per L’Italia
Dott. Raffaele Colucci consigliere comunale Sirignano (AV)
Dott. Enrico Nespolino coordinatore regionale Lega Per L’Italia
Dott. Michele Gullace presidente Nazionale movimento politico Nuova Alba
Dott. Roberto Celano consigliere comunale di Salerno
Dott.sa Anna Petta sindaco comune di Baronissi
Sen. Giovanni Iuliano sidaco comune di Bracigliano
Dott. Enzo Maraio segretario nazionale partito socialista Italiano
Avv. Salvatore Piro assesore al comune di Torre Del Greco e vice segretario nazionale partito republicano Italiano
On. Guido Milanese
Dott. Michele Morese presidente nazionale filiera legno
Sen. Andrea De Simone
On. Alberico Gambino
Concluderà il prof. Luigi Pergamo presidente nazionale Lega Per L’italia