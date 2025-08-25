I carabinieri di Teano hanno arrestato quattro uomini, di età compresa tra i 35 e i 49 anni, sorpresi a rubare otto batterie di accumulo di energia elettrica da un ponte ripetitore di due società di telefonia. Il valore complessivo del materiale sottratto supera i 5.000 euro.

Il furto e l’intervento del carabiniere

Il gruppo aveva già forzato la recinzione e i lucchetti di protezione della struttura in via Pontone, nella frazione Scalo di Teano. Proprio mentre stavano caricando le batterie sulla loro auto, sono stati notati da un appuntato dell’Arma libero dal servizio, che transitava nella zona.

Il militare, dopo essersi qualificato, ha intimato ai ladri di fermarsi, ma i quattro lo hanno minacciato e si sono dati alla fuga a bordo del veicolo, in direzione di Capua.

L’inseguimento e il blocco sulla Casilina

Il carabiniere ha immediatamente richiesto rinforzi e sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Calvi Risorta e Pignataro Maggiore. L’auto dei fuggitivi, mai persa di vista, è bloccata sulla Strada Statale Casilina, nel territorio di Pignataro Maggiore, dove era predisposto un posto di blocco.

Refurtiva recuperata e arresti

All’interno del veicolo sono ritrovate le otto batterie rubate, del valore complessivo di oltre 5.000 euro. Tre dei quattro uomini risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio.