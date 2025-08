Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza un uomo di 53 anni, di origine napoletana e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto aggravato. L’episodio si è verificato in via Vitruvio, nel pieno centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe approfittato della disabilità di un minore di 12 anni per sottrargli un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro, tentando subito la fuga.

Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno prontamente contattato il 112, fornendo una segnalazione dettagliata che ha consentito un rapido intervento. I carabinieri hanno individuato e bloccato il responsabile pochi minuti dopo, evitando che riuscisse a far perdere le proprie tracce.

Il 53enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria di Cassino. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato una misura cautelare personale, accogliendo le richieste avanzate dalla Procura.