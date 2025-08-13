Aveva sottratto infissi e suppellettili da un istituto scolastico di Pomigliano d’Arco (Napoli), ma è stato rintracciato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e a un’accurata attività investigativa della polizia municipale.
Il furto e il valore della refurtiva
L’episodio ha riguardato il plesso scolastico delle ex Salesiane, dove erano stati asportati numerosi infissi in alluminio e altri arredi, causando ingenti danni agli ambienti. Il valore stimato del bottino è di circa 30.000 euro.
L’indagine e l’identificazione
Subito dopo la denuncia, gli agenti hanno avviato accertamenti incrociando:
le registrazioni delle telecamere di sorveglianza,
approfondimenti investigativi sul territorio,
testimonianze raccolte da residenti e operatori locali.
Queste attività hanno portato a identificare:
il presunto autore, un uomo di 40 anni,
il presunto ricettatore, che avrebbe acquistato parte del materiale rubato.
Il recupero della refurtiva
Gli agenti hanno individuato anche un’area a Casalnuovo di Napoli dove era nascosta parte della refurtiva. Qui sono stati recuperati alcuni infissi, restituiti all’istituto. Il resto del materiale è ancora in fase di ricerca.
Indagini in corso
Le forze dell’ordine proseguono le verifiche per individuare eventuali complici e recuperare la totalità dei beni sottratti, così da permettere alla scuola di riprendere pienamente le attività in sicurezza.