Aveva sottratto infissi e suppellettili da un istituto scolastico di Pomigliano d’Arco (Napoli), ma è stato rintracciato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e a un’accurata attività investigativa della polizia municipale.

Il furto e il valore della refurtiva

L’episodio ha riguardato il plesso scolastico delle ex Salesiane, dove erano stati asportati numerosi infissi in alluminio e altri arredi, causando ingenti danni agli ambienti. Il valore stimato del bottino è di circa 30.000 euro.

L’indagine e l’identificazione

Subito dopo la denuncia, gli agenti hanno avviato accertamenti incrociando:

le registrazioni delle telecamere di sorveglianza,

approfondimenti investigativi sul territorio,

testimonianze raccolte da residenti e operatori locali.

Queste attività hanno portato a identificare:

il presunto autore, un uomo di 40 anni,

il presunto ricettatore, che avrebbe acquistato parte del materiale rubato.

Il recupero della refurtiva

Gli agenti hanno individuato anche un’area a Casalnuovo di Napoli dove era nascosta parte della refurtiva. Qui sono stati recuperati alcuni infissi, restituiti all’istituto. Il resto del materiale è ancora in fase di ricerca.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine proseguono le verifiche per individuare eventuali complici e recuperare la totalità dei beni sottratti, così da permettere alla scuola di riprendere pienamente le attività in sicurezza.