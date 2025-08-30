I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni (Caserta) hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di Napoli con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato.

Il furto e la fuga

L’uomo, insieme a due complici ancora da identificare, è stato sorpreso in via Vittorio Veneto a Curti (Caserta) subito dopo aver rubato un’auto di proprietà di una 34enne di Santa Maria Capua Vetere.

All’alt intimato dai militari, il 35enne ha tentato di fuggire, urtando con la vettura la gamba di un carabiniere, poi medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise.

Le indagini e il sequestro

Poco dopo, nei pressi dell’abitazione del denunciato, è stata rinvenuta un’auto noleggiata e utilizzata dalla banda per spostarsi sul luogo del furto: il mezzo è stato posto sotto sequestro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire e sequestrare un vero e proprio arsenale per i furti d’auto:

chiavi elettroniche per autovetture,

diverse centraline,

due jammer per disturbare i segnali,

un’interfaccia diagnostica OBD,

cavetteria, codificatore chiavi, telecomandi e attrezzatura varia.

Caccia ai complici

Le indagini proseguono per risalire all’identità dei complici e ricostruire altri episodi di furti d’auto nella zona.