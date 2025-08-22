Un uomo si è visto sottrarre AirPods e uno zaino dall’interno della propria auto in sosta presso un autogrill sull’autostrada A1 Milano-Napoli. La vittima ha immediatamente attivato il sistema di geolocalizzazione delle cuffiette e denunciato il furto alla polizia, permettendo un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Il rintraccio e l’arresto

Gli agenti di Napoli, seguendo il segnale del localizzatore, si sono recati in via Antonio Dohrn, vicino al Lungomare, dove hanno individuato un’auto con a bordo due persone: un 38enne e un 28enne georgiani.

Il 38enne era in possesso di AirPods e zaino, oltre a coltello e taglierino.

Il 28enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Precedenti e irregolarità

Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato, è risultato anche irregolare sul territorio italiano.

Indagini e prove

Le indagini hanno sfruttato più strumenti:

Geolocalizzazione delle cuffie;

Telecamere di videosorveglianza dell’autogrill;

Contatto costante tra la centrale operativa e la vittima;

Lettori di targhe in città.

Grazie a queste verifiche, il responsabile è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per porto di armi, oggetti atti ad offendere e ingresso/soggiorno illegale nel territorio italiano.