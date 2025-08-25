Un lungo calvario fatto di minacce, violenze e continue vessazioni si è concluso con l’arresto di un uomo di 33 anni a Ercolano. Dietro le sbarre è finito un figlio che, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, da anni sottoponeva la sua famiglia a maltrattamenti legati alla sua dipendenza dalla cocaina.

L’ultima notte di violenza

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella notte il giovane avrebbe svegliato con la forza i genitori, strattonandoli dal letto e scaraventandoli a terra. La madre ha tentato di fuggire, ma il figlio l’ha raggiunta, bloccata e colpita con violenza, sbattendole la testa contro il cancello d’ingresso dell’abitazione.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato una scena drammatica: sulle inferriate era ancora visibile il sangue, mentre il padre e un altro familiare cercavano disperatamente di trattenere l’uomo ormai fuori controllo.

La madre ferita e il soccorso immediato

La donna, sotto shock, presentava evidenti contusioni e una profonda ferita alla testa. È stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato dieci giorni di prognosi.

Arresto e accuse

Con grande difficoltà i militari sono riusciti a bloccare e ammanettare il 33enne, che ora si trova in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.