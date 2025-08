Finalmente ritrovato il ragazzo minorenne di Aversa scomparso da circa due settimane, dopo aver lasciato l’abitazione familiare e interrotto ogni contatto con i propri cari. Il giovane è rintracciato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, nel pomeriggio di ieri, all’interno di un immobile abbandonato situato nel territorio comunale.

Le ricerche erano iniziate il 17 luglio, giorno in cui i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alle autorità, dando così il via a un’intensa attività investigativa e di monitoraggio del territorio.

La svolta è arrivata quando una pattuglia di polizia ha notato un ragazzo che si aggirava nei pressi di un edificio fatiscente, accedendo tra impalcature pericolanti. Gli agenti, insospettiti, sono intervenuti immediatamente: superate le inferriate e ispezionata l’area, hanno individuato il giovane tra macerie e cumuli di rifiuti.

In evidente disagio, ma fortunatamente in condizioni fisiche non gravi, il minorenne è preso in carico dagli operatori e affidato a una struttura protetta, come previsto dai protocolli per i casi di allontanamento volontario.

Minorenne scomparso ad Aversa: indagini in corso sulle cause dell’allontanamento

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire le motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad abbandonare l’ambiente domestico e rifugiarsi in condizioni precarie. Sul caso proseguiranno ulteriori accertamenti, anche con il supporto dei servizi sociali, per garantire un percorso di tutela e recupero adeguato.