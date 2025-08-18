È diventato virale il video di una lite avvenuta a Ferragosto tra due barcaioli della cooperativa battellieri che gestisce gli accessi alla Grotta Azzurra di Capri, una delle attrazioni turistiche più note al mondo.

La lite sotto gli occhi dei turisti

Le immagini mostrano un acceso battibecco, degenerato in spintoni e schiaffi, fino a quando uno dei due contendenti è caduto in acqua. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attonito dei turisti in attesa di accedere al sito e con decine di smartphone pronti a riprendere la scena.

Le denunce e le polemiche

A rendere nota la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che già in passato aveva diffuso un altro video di una lite simile tra barcaioli nello stesso punto.

«Quando abbiamo denunciato le criticità nella gestione degli accessi alla Grotta Azzurra – ha dichiarato Borrelli – la questione fu minimizzata dal sindaco e da alcuni associati della cooperativa, che parlarono di episodi datati e di una normalità del servizio. I fatti dimostrano invece che avevamo ragione: tra mazzette in nero per saltare le file e turisti costretti ad attendere ore, la gestione resta a dir poco discutibile».

Attesi provvedimenti

Il presidente della cooperativa battellieri ha assicurato che saranno presi provvedimenti contro i responsabili. «Mi aspetto non solo scuse – ha aggiunto Borrelli – ma anche azioni concrete per evitare il ripetersi di simili episodi, che danneggiano gravemente l’immagine di Capri».