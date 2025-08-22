Non ce l’ha fatta Filippo Vertrame, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito martedì scorso durante una rissa sulla spiaggia di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Colpito da una coltellata alla gola, era ricoverato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove purtroppo è deceduto nella giornata di ieri.

La scelta della famiglia: donati gli organi

In un gesto di grande generosità, la famiglia del ragazzo ha deciso di procedere con la donazione degli organi, permettendo così di salvare altre vite nonostante la tragedia.

Il cordoglio della comunità

A dare la notizia è stata la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Grazia Vittimberga, con un messaggio pubblicato su Facebook:

«Ho appreso poco fa che il nostro giovane compaesano Filippo purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento e l’amarezza mia, di tutta l’amministrazione e della comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane pieno di ambizioni e voglia di futuro».

La prima cittadina ha poi ribadito la ferma condanna contro ogni forma di violenza:

«La violenza non deve mai essere la soluzione e va sempre condannata».

Comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la popolazione di Isola di Capo Rizzuto, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le condizioni del 22enne. Amici, conoscenti e semplici cittadini si sono stretti attorno alla famiglia, travolta da un dolore incolmabile per una perdita improvvisa e ingiusta.