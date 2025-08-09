La Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha ordinato l’esecuzione delle autopsie sui corpi di due persone decedute dopo aver consumato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato in un food truck a Diamante.

Le vittime

Le indagini riguardano la morte di Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Napoli, deceduto a Lagonegro mentre rientrava a casa con la famiglia, e di Tamara D’Acunto, 45 anni, morta lo scorso mercoledì. Entrambi avevano mangiato lo stesso tipo di panino a Diamante, in provincia di Cosenza.

Gli accertamenti

Gli esami autoptici saranno affidati a un collegio di esperti tecnico-scientifici e avranno l’obiettivo di:

confermare le cause del decesso

individuare eventuali tracce di contaminazione o tossine

raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti

Le operazioni peritali si svolgeranno nei prossimi giorni, seguendo le modalità stabilite dal pubblico ministero titolare del fascicolo.

La posizione della Procura

In una nota ufficiale, la Procura di Paola ha ribadito il proprio massimo impegno nell’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie competenti. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica e fornire risposte chiare alla comunità, ancora scossa dall’accaduto.