La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di giovedì 21 agosto.

Le zone interessate

L’allerta riguarda tutto il territorio regionale, ad eccezione di:

Alta Irpinia

Sannio

zona del Tanagro

Le previsioni

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni saranno caratterizzate da rapida evoluzione: rovesci e temporali intensi anche in brevi intervalli di tempo.

Durante i fenomeni temporaleschi saranno possibili:

grandinate,

fulmini,

forti raffiche di vento.

Il quadro meteo resta incerto e in costante aggiornamento.

I rischi segnalati

La Protezione Civile avverte che i fenomeni potrebbero generare criticità idrogeologiche, tra cui:

allagamenti in aree urbane e sottopassi,

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,

scorrimento superficiale delle acque sulle strade,

caduta massi e frane.

A causa di fulmini, vento e grandine, non si escludono danni a coperture, alberature e strutture esposte al moto ondoso.

Le raccomandazioni ai Comuni

Ai sindaci viene richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e mettere in atto tutte le misure previste dai piani comunali di protezione civile. Tra le priorità:

monitorare la stabilità del verde pubblico,

garantire la sicurezza delle aree a rischio,

seguire costantemente le comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

