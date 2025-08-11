Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo urgente riguardante due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana, a causa di un sospetto rischio di contaminazione da botulino. L’avviso invita gli operatori del settore a verificare e ritirare immediatamente eventuali prodotti ancora in giacenza.

I prodotti coinvolti nel richiamo provengono da uno stabilimento situato a Scafati, in provincia di Salerno, e sono commercializzati con due differenti etichette: Bel Sapore e Vittoria. In particolare, il richiamo riguarda quattro lotti in totale, con confezioni da un chilo ciascuna.

I dettagli dei lotti richiamati sono i seguenti:

Marchio Bel Sapore: lotto n. 060325 con scadenza 6 marzo 2028 e lotto n. 280325 con scadenza 28 marzo 2028.

Marchio Vittoria: lotto n. 280325 con scadenza 28 marzo 2028 e lotto n. 290425 con scadenza 28 aprile 2028.

Il prodotto è commercializzato da Ciro Velleca, mentre il produttore è Stefano Amura, con stabilimento operativo a Scafati (SA). L’avviso è stato pubblicato il 9 agosto nella sezione dedicata agli operatori sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Si raccomanda a tutti i rivenditori e consumatori di non utilizzare i prodotti appartenenti ai lotti indicati e di procedere al loro ritiro immediato per garantire la sicurezza alimentare.