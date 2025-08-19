Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare che riguarda diversi marchi di mozzarella fresca in vendita nei principali supermercati italiani. Il provvedimento è stato disposto in via cautelativa a causa della possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno di alcune confezioni.
I marchi e i lotti coinvolti nel richiamo
I richiami riguardano confezioni prodotte da Granarolo Spa, nello stabilimento di Usmate Velate (Monza e Brianza), identificato con il marchio IT 03 144 CE.
Ecco i dettagli dei prodotti interessati:
Valbontà Penny Market – confezioni da 4×125 g – lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025.
Latbri – confezioni da 125 g – lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025.
Conad – confezioni da 125 g e 3×125 g – lotto N5205D, scadenza 15 agosto 2025.
Carrefour Classic maxi pack – confezioni da 3×125 g – lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025.
Le catene Penny Market, Conad e Carrefour hanno già diffuso specifici avvisi per informare i consumatori.
Indicazioni per i consumatori
Chi avesse acquistato i lotti segnalati non deve consumare il prodotto e può restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.
Altri richiami recenti
Non è la prima volta che Granarolo si trova a dover richiamare mozzarelle dal mercato. Poche settimane fa un altro lotto era stato ritirato per la presunta presenza di frammenti di plastica, proveniente da uno stabilimento diverso.
L’estate 2025 ha già visto numerosi casi di allerte alimentari:
Emmental a fette Land (200 g) ritirato per corpi estranei.
Integratore “Ashwagandha fermentata” Forlive/Terranova richiamato per la presenza di arachidi non dichiarate.
Friarielli contaminati da botulino, collegati a casi di intossicazione a Diamante (Calabria) che hanno causato due vittime.
Passata di datterini Granoro Dedicato distribuita nei supermercati Decò, segnalata per rischio corpi estranei.