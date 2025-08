Il rapporto Future of Jobs 2025 del World Economic Forum (WEF) evidenzia le principali tendenze che influenzeranno il mercato del lavoro nei prossimi anni. Secondo il rapporto, la quarta rivoluzione industriale porterà a una significativa trasformazione del mercato del lavoro, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la scomparsa di altri.

Nuovi Lavori

– Sviluppatore di Intelligenza Artificiale: gli esperti di IA saranno sempre più richiesti per sviluppare e implementare soluzioni di intelligenza artificiale in vari settori.

– Analista di Dati: la capacità di analizzare e interpretare grandi quantità di dati sarà fondamentale per le aziende che cercano di prendere decisioni informate.

– Specialista di Cybersecurity: la sicurezza informatica sarà una priorità sempre maggiore per le aziende, e gli specialisti di cybersecurity saranno richiesti per proteggere i sistemi e le reti.

– Tecnico di Manutenzione di Robot e Macchine: con l’aumento dell’automazione, i tecnici di manutenzione saranno necessari per garantire il funzionamento efficiente delle macchine e dei robot.

Lavori che Scompariranno

– Operatori di Call Center: l’automazione e l’intelligenza artificiale potrebbero sostituire molti operatori di call center.

– Lavoratori di Fabbrica: l’automazione e la robotica potrebbero ridurre la necessità di lavoratori di fabbrica.

– Cassieri e Commessi: l’aumento dell’e-commerce e dell’automazione potrebbe ridurre la necessità di cassieri e commessi.

– Ricercatori di Informazioni: l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire i ricercatori di informazioni in alcuni settori.

Il rapporto Future of Jobs 2025 evidenzia la necessità per i lavoratori di adattarsi alle nuove tecnologie e di sviluppare competenze che siano complementari all’automazione e all’intelligenza artificiale. Le aziende e i governi dovranno lavorare insieme per garantire che i lavoratori abbiano le competenze necessarie per prosperare nel mercato del lavoro del futuro.