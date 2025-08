Colto in flagrante mentre aggrediva una donna per derubarla della collanina. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, residente a Torre Annunziata e con precedenti di polizia specifici per rapina, accusato di aver commesso un furto con strappo in pieno giorno.

L’intervento degli agenti

L’episodio è avvenuto in via Nazionale, nel territorio del comune di Torre del Greco. Durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che, dopo essersi avvicinato a una donna ferma sul marciapiede, l’ha spinta con violenza e le ha strappato dal collo una collanina d’oro.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il rapinatore prima che potesse fuggire. Dopo l’arresto, gli agenti hanno recuperato il monile sottratto e lo hanno restituito alla vittima.

L’arresto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina. Il caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.