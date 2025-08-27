Con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione in un negozio di prodotti per la casa a Cavallino (Lecce) riuscendo a portare via circa 200 euro dal registratore di cassa. Ma la sua fuga è durata poco: alcuni clienti presenti hanno ripreso le fasi della rapina con i cellulari, fornendo ai Carabinieri prove decisive per il suo arresto.

Il protagonista è un 44enne già noto alle forze dell’ordine, bloccato in flagranza per rapina aggravata. L’uomo, armato di un coltello con lama di 10 centimetri, ha strappato via il registratore di cassa, impossessandosi della cassettina con l’incasso giornaliero. Durante la fuga ha però perso sia l’arma che il denaro, lasciandoli sul posto.

Grazie ai filmati realizzati dagli avventori e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo poco distante dal negozio. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola.