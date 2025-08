Prosegue l’attività di controllo nell’area della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove nella mattinata di ieri un cittadino tunisino di 21 anni è stato arrestato per tentata rapina ai danni di un esercizio commerciale situato nei pressi dello scalo. L’intervento è avvenuto nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, grazie alla collaborazione tra una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania e gli agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe fatto irruzione all’interno di un noto bar vicino alla stazione, minacciando un dipendente nel tentativo di impossessarsi dell’incasso. Alla vista di altri clienti sopraggiunti nel locale, il ragazzo avrebbe colpito al volto il commesso con un pugno per poi tentare la fuga.

Gli agenti presenti in zona hanno notato i movimenti sospetti e sono riusciti a bloccare il fuggitivo tempestivamente.

Identificazione e precedenti

Il soggetto, in regola con il permesso di soggiorno, risulta gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. È quindi tratto in arresto con l’accusa di tentata rapina ed è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sicurezza in stazione: controlli intensificati

L’episodio si inserisce in un contesto di rafforzamento delle misure di sorveglianza nella zona della Ferrovia e a bordo dei convogli, soprattutto in concomitanza con l’aumento dei flussi turistici verso Napoli e le principali destinazioni campane.

Le autorità confermano che l’attenzione resta alta, con presidi attivi per garantire la sicurezza di viaggiatori, residenti e operatori commerciali.