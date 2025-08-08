Una tragedia ha colpito nella mattinata di ieri Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Una ragazza di 15 anni si è tolta la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano del palazzo in cui viveva con la madre e i due fratelli, in via Vincenzo Virno.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe lasciato un biglietto alla madre con la frase: «Ti voglio bene, ricordatelo sempre». Il gesto sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, mentre in casa tutti dormivano, senza che nessuno potesse accorgersi di quanto stava accadendo.

Un dolore che si ripete in famiglia

La famiglia era già stata segnata da un grave lutto: undici anni fa, il padre della ragazza, un carabiniere, si era tolto la vita all’interno di una caserma a Salerno.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti immediatamente Carabinieri e personale del 118, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi che possano chiarire le cause del gesto.

Un fenomeno che richiede attenzione

Il dramma di Cava de’ Tirreni si inserisce in un quadro nazionale in cui gli episodi di suicidio tra adolescenti destano crescente preoccupazione. Psicologi e associazioni ricordano l’importanza di prestare attenzione a segnali di disagio, comunicare con i giovani e garantire l’accesso a un adeguato supporto psicologico.