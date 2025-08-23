Momenti di paura ad Angri (Salerno), dove una ragazzina di appena 13 anni è stata vittima di una rapina. L’episodio è avvenuto nei pressi di un distributore di bevande in via Marconi. Secondo la ricostruzione, uno sconosciuto avrebbe minacciato la giovane con un coltello costringendola a consegnare 20 euro.

Il video-denuncia diventato virale

La notizia è stata diffusa dal cugino della vittima attraverso un video pubblicato sui social, corredato anche da una fotografia dell’uomo indicato come responsabile. La clip, diventata virale in pochi minuti, ha destato grande preoccupazione nella comunità locale.

Identificato e denunciato il presunto rapinatore

La ragazzina ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Angri, che hanno rapidamente identificato l’autore: si tratta di un uomo già noto in città, descritto come socialmente pericoloso. È stato denunciato a piede libero.

Secondo alcune testimonianze, nella stessa sera avrebbe compiuto anche un’altra rapina, sottraendo 50 euro a un passante. Non è esclusa l’adozione di una misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria nelle prossime ore.

La reazione della comunità

Il video del cugino della vittima si chiude con un appello alla popolazione: «Vi chiedo di far girare questo video anche se non siete di Angri, perché è un soggetto molto pericoloso».

L’episodio ha accresciuto il clima di allerta e preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori controlli per la sicurezza del territorio.