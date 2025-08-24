Intensa attività di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia, impegnati nelle ultime ore in diverse operazioni sull’isola. Le verifiche hanno portato a numerose denunce e al sequestro di strumenti pericolosi.

Targa manomessa per eludere la Ztl

Una ragazza di 24 anni è stata denunciata per uso di targhe manomesse e falsità. La giovane aveva applicato una piccola striscia di nastro isolante sulla targa del suo scooter, trasformando la lettera F in E, con l’obiettivo di eludere le telecamere della Ztl sull’isola. L’escamotage è stato scoperto dai carabinieri durante i controlli sul territorio.

Giovane denunciato con coltello

Sempre a Ischia, un ragazzo di 30 anni, incensurato, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello nello zaino. Il giovane è stato rintracciato nei pressi del porto proprio il giorno del suo compleanno.

Furto di carburante

Un uomo di 46 anni è stato denunciato per furto aggravato, sorpreso mentre prelevava benzina dai serbatoi di diversi scooter parcheggiati sull’isola.

Irregolarità nei B&B di Casamicciola

Infine, a Casamicciola Terme, due gestori di altrettanti B&B sono stati denunciati per non aver comunicato alle autorità le generalità degli ospiti, come previsto dalla normativa vigente.

Le operazioni dei carabinieri proseguono con controlli mirati, nell’ottica di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole sul territorio dell’isola.