È stata arrestata Antonietta Colurcio, 67enne di Aversa, accusata di aver accoltellato alla schiena una ragazza di 28 anni, compagna di suo figlio. La vittima è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere stata raggiunta da almeno due fendenti, uno dei quali avrebbe leso un polmone.

L’arresto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord al termine di 24 ore di indagini serrate condotte dagli agenti del commissariato di Aversa. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata trasferita nel carcere femminile di Napoli Secondigliano.

L’aggressione in viale Kennedy

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sabato sera l’ennesimo litigio tra la 67enne e la giovane si è trasformato in un dramma. La donna non avrebbe mai accettato la relazione tra la 28enne e suo figlio, ex caporale dell’esercito di 36 anni. Dalle parole si è passati ai fatti: la madre avrebbe afferrato un coltello colpendo la ragazza con due fendenti.

A prestare i primi soccorsi è stato proprio il compagno della vittima che, dopo averla caricata sulla moto, ha cercato di raggiungere l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. Durante il tragitto, però, il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da un militare americano.

Nonostante l’incidente, i sanitari hanno chiarito che le gravissime condizioni della giovane sono dovute esclusivamente alle coltellate. Dopo un primo ricovero, la 28enne è stata trasferita al Cardarelli di Napoli, dove resta in prognosi riservata.