Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pagani, in provincia di Salerno, lungo via Madonna di Fatima. Un uomo di 55 anni, identificato con le iniziali V.N., ha perso la vita dopo essere precipitato in un pozzo mentre raccoglieva frutta nel giardino di un terreno da lui preso in affitto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava su una copertura in legno, dotata di vetri, posta sopra l’apertura del pozzo. Mentre era impegnato a cogliere frutti da un albero, la base avrebbe improvvisamente ceduto, facendo precipitare l’uomo da un’altezza di circa sei metri. L’impatto è stato fatale.

I familiari presenti, sotto shock, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che per recuperare il corpo hanno utilizzato una toboga, dispositivo impiegato per il trasporto sicuro in spazi ristretti o difficili da raggiungere.

Presenti anche un’ambulanza, la polizia municipale e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno raccolto le testimonianze e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, le indagini confermano l’ipotesi di un tragico incidente, su cui proseguono gli accertamenti delle autorità competenti.