Attimi di paura oggi pomeriggio al parco divertimenti Cinecittà World, dove la giostra Altair, una delle montagne russe più frequentate, ha subito un improvviso guasto tecnico. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, diverse persone sono rimaste bloccate sui vagoni intorno alle 14:40. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra territoriale di Pomezia, supportata da un’autoscala e dal personale specializzato del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), addestrato per le operazioni di soccorso in quota.

Le procedure di evacuazione si sono svolte sotto il coordinamento dei soccorritori, che hanno provveduto a riportare in sicurezza i passeggeri. Al momento non si segnalano feriti, ma soltanto momenti di forte apprensione per i visitatori coinvolti.

Sono in corso verifiche tecniche per stabilire le cause del malfunzionamento e accertare quando l’attrazione potrà tornare in funzione.