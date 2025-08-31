Attimi di paura ieri mattina a bordo di un convoglio della Circumvesuviana, nei pressi della stazione di Torre del Greco. Un uomo di 40 anni ha minacciato con un coltello quattro giovani passeggeri, costringendoli a consegnare denaro e un orologio.

L’intervento della polizia

Allertati dalle vittime, gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei sono intervenuti rapidamente presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata, riuscendo a bloccare l’uomo segnalato.

Durante la perquisizione, il 40enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro in contanti, un orologio e circa 12 grammi di hashish.

Arresto e restituzione della refurtiva

I quattro giovani hanno riconosciuto l’uomo come autore della rapina. Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato arrestato per rapina aggravata e sanzionato amministrativamente per detenzione di droga a uso personale. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.