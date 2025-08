Anche per il 2025 torna la Carta “Dedicata a Te”, il contributo una tantum destinato alle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di generi alimentari essenziali. Il provvedimento è stato reso operativo con la pubblicazione del nuovo decreto attuativo, confermando la misura già adottata negli anni precedenti.

Cos’è la Carta “Dedicata a Te” 2025 e a quanto ammonta il contributo

Il beneficio consiste in un bonus una tantum da 500 euro, erogato attraverso una carta prepagata nominativa. Si tratta di un aiuto concreto rivolto alle famiglie più fragili, pensato per sostenere la spesa alimentare. L’erogazione avverrà senza necessità di presentare domanda: l’individuazione dei beneficiari sarà effettuata direttamente dall’INPS, sulla base delle informazioni ISEE.

Chi ha diritto alla Carta “Dedicata a Te”: requisiti 2025

Possono ricevere la carta i nuclei familiari residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti criteri:

iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;

ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro;

assenza di altri sostegni pubblici al reddito, inclusi:

Assegno di Inclusione

Reddito di Cittadinanza

Carta Acquisti

NASpI e DIS-COLL

Cassa Integrazione (CIG)

Altre misure locali o nazionali di sostegno economico.

Come e quando viene consegnata la carta

La Carta “Dedicata a Te” 2025 sarà disponibile da settembre 2025 presso gli uffici postali abilitati. I beneficiari riceveranno una comunicazione ufficiale con le istruzioni per il ritiro. La carta è nominativa e prepagata, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (sono escluse le bevande alcoliche).

Attenzione: la carta decade se non è usata almeno una volta entro il 16 dicembre 2025. Il credito deve essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026.

Criteri di selezione e priorità

L’INPS elabora l’elenco dei beneficiari sulla base di criteri di priorità, dando precedenza a:

nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011;

famiglie con almeno 3 componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;

altri nuclei familiari con non meno di tre componenti, in ordine crescente di ISEE.

Successivamente, i Comuni verificano i requisiti anagrafici e la compatibilità con altri sussidi, pubblicando gli elenchi dei beneficiari sui propri portali istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy.

Dove si può utilizzare la Carta “Dedicata a Te”

La carta può essere utilizzata solo presso esercizi commerciali convenzionati, accreditati dal Ministero dell’Agricoltura (MASAF). Questi negozi aderiscono a specifici piani di contenimento dei prezzi, offrendo sconti dedicati ai possessori della carta.