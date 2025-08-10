Notte di paura ad Arzano, dove un gruppo di uomini incappucciati e armati di pistola ha tentato di rubare una Ferrari parcheggiata in strada. Il colpo è stato interrotto dalle urla di alcuni residenti di un palazzo vicino, che hanno cercato di mettere in fuga i ladri affacciandosi ai balconi.

Dalla tentata rapina all’assalto al palazzo

Secondo la ricostruzione diffusa dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) Francesco Emilio Borrelli, i criminali, invece di scappare, hanno reagito con violenza:

hanno minacciato i residenti di ritorsioni;

hanno tentato di sfondare il cancello dell’edificio con pali di ferro.

Una residente ha raccontato: «È stato bruttissimo, non avrei mai immaginato di essere minacciata, praticamente in casa mia, da persone armate». I malviventi si sono dileguati solo quando è passato un gruppo di giovani in scooter, pochi istanti prima dell’arrivo della polizia.

L’allarme di Borrelli

«I criminali di oggi – ha dichiarato Borrelli – sono pericolosi e scatenati, non temono nulla e sono pronti a fare del male anche senza ragione. Il caso di Arzano è particolarmente inquietante: invece di fuggire quando scoperti, hanno minacciato i cittadini e assaltato un palazzo. Mi auguro che vengano individuati e fermati al più presto. Contro questa criminalità dilagante serve il pugno di ferro».

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili, che secondo le testimonianze erano armati e organizzati.