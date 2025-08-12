Pomeriggio di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, in via Montedoro, dove un uomo ha aggredito personale sanitario e carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il soggetto — colto da un improvviso scatto d’ira — avrebbe tentato di strangolare il primario, colpendo poi con calci e pugni diversi infermieri e operatori socio-sanitari intervenuti per fermarlo.

Aggressione anche ai carabinieri

All’arrivo dei militari dell’Arma, l’uomo non si sarebbe calmato, aggredendo anche i carabinieri. È stato necessario l’intervento coordinato di più operatori per immobilizzarlo e allontanarlo dalla sala d’attesa.

Arresto e accertamenti

L’aggressore è stato accompagnato per gli accertamenti di rito e successivamente arrestato. Le motivazioni del gesto sono ancora in fase di accertamento.

Emergenza sicurezza negli ospedali

L’episodio ha lasciato sotto shock pazienti e testimoni, già provati da un clima di tensione crescente nella struttura. Si tratta dell’ennesima aggressione registrata dall’inizio del 2025 all’ospedale Maresca, confermando le difficoltà legate alla sicurezza nei presidi sanitari della provincia di Napoli.