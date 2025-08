A conclusione di una lunga serie di “sold out” registrati al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (per quattro appuntamenti con complessivi 15mila spettatori) e allo stadio comunale di Villa Literno con 6.500 paganti, prosegue il lungo “Europe Tour 2025” del cantautore Tony Colombo.

Un impressionante numero di fan che hanno accompagnato cantando a squarciagola l’artista palermitano – ma napoletano d’adozione – in ogni tappa per oltre due ore di musica. Così anche nell’ultima settimana di luglio, a Mondragone (20mila spettatori in piazza) e infine a Montesarchio (Benevento) con 15mila presenze in piazza Umberto I.

Colombo: «I fan rendono i miei eventi un sogno ad occhi aperti»

«Un mare di cuori, luci e voci si accende ogni una notte grazie a chi mi segue e canta con me i miei brani – afferma Tony Colombo – grazie a tutti coloro che rendono i miei eventi un sogno ad occhi aperti. Il calore dei fan illumina ogni nota, ogni parola, ogni istante. Emozioni vere, sotto un cielo infuocato di passione. Il pubblico rende indimenticabile queste serate di festa in musica che porterò nel mio cuore per sempre».

I brani in scaletta

In ogni appuntamento in scaletta i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto” e l’ultimo successo “Strigneme accussì” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo.

La band

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi.

La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.

Prossimi appuntamenti live ad agosto

Nemmeno il tempo di posare per qualche istante il microfono che Tony Colombo anche ad agosto tornerà a calcare i palcoscenici, non solo italiani. Il 9, infatti, l’artista si esibirà all’Arena del Mare di Termoli (Campobasso); il 15, invece, volerà a Sharm El Sheikh; il 17 agosto l’esibizione è al “Negombo” di Lacco Ameno; il 20 al Castello di Milazzo (Messina), il 25 a Brusciano e, infine, il 31 agosto a Cicciano.