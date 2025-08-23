Primark, colosso internazionale del fast fashion, continua a crescere in Italia e apre nuove opportunità di lavoro in Campania. Sono infatti attive selezioni per assunzioni nei punti vendita di Caserta e Salerno, con posizioni disponibili sia part time che full time.

L’iniziativa rientra nel piano di espansione che prevede l’apertura di 5 nuovi store e l’inserimento di 700 nuove risorse entro il 2025.

Profili ricercati da Primark in Campania

Le offerte di lavoro attualmente aperte riguardano diverse figure professionali:

Addetti vendita

Primark cerca candidati appassionati di moda, con buone doti comunicative e organizzative, attenzione ai dettagli e, preferibilmente, esperienza nel settore retail. Le posizioni sono aperte anche alle categorie protette.

Department Manager

Il ruolo prevede la gestione autonoma di un reparto e il coordinamento di circa 15 collaboratori. È richiesta un’esperienza di almeno 2 anni come manager nel settore retail/GDO e disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale.

Team Manager

La risorsa sarà responsabile della formazione e gestione di un team di almeno 10 persone. I requisiti richiesti includono almeno un anno di esperienza in ruoli di responsabilità, spiccate capacità di leadership e approccio dinamico.

Condizioni di lavoro e retribuzione

Primark propone contratti part time o full time a seconda dell’esperienza e del ruolo.

I dipendenti beneficeranno di:

sconti sui prodotti del brand;

percorsi di crescita professionale in Italia e all’estero;

per i manager, inquadramento al 2° livello CCNL Commercio con una RAL tra 30.000 e 44.000 euro;

contributo affitto fino a 1.500 euro lordi al mese per 18 mesi e rimborso spese di trasferimento.

Come candidarsi alle assunzioni Primark in Campania

Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite il portale ufficiale di Primark – sezione Lavora con noi. Dopo aver scelto l’annuncio relativo alla posizione e alla sede di interesse, sarà necessario registrarsi online e compilare il form con i propri dati e il curriculum.

Primark: il brand

Nata a Dublino nel 1969, Primark è oggi una delle catene leader nel settore moda a prezzi accessibili. Il gruppo conta oltre 400 negozi in 15 Paesi tra Europa e America, con circa 72.000 dipendenti. In Italia è presente dal 2016, anno in cui ha aperto il primo store ad Arese (Milano).