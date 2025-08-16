Notte di paura a Casoria, in provincia di Napoli, dove i carabinieri stanno indagando su due episodi che potrebbero essere collegati e avere natura intimidatoria. Il primo si è verificato intorno alle 2.45, quando un ordigno artigianale di grosse dimensioni è esploso davanti alla vetrina di una pizzeria in via Principe di Piemonte. L’esplosione ha danneggiato il vetro esterno e parte dell’ingresso, senza però causare feriti.

Poche ore prima, in via Ugo Foscolo, una barberia è colpita da un altro episodio sospetto: la saracinesca del locale ha preso fuoco, ma le fiamme si sono spente da sole, limitando i danni. Anche in questo caso non si esclude l’ipotesi dolosa.

Gli investigatori stanno lavorando per capire se tra i due episodi ci sia un collegamento e se possano essere il segnale di intimidazioni nei confronti dei titolari delle attività commerciali.