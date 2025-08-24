Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di pesto di pistacchio per rischio chimico legato alla presenza di aflatossine oltre i limiti consentiti dalla legge.
Dettagli del richiamo
I lotti interessati sono i seguenti:
D2501784
D2501816
D2501824
Il prodotto è confezionato in vasetti di vetro da 190 grammi con scadenza al 30/06/2026.
Il richiamo riguarda il marchio Delizie dal Sole, prodotto dall’azienda Marullo e commercializzato da Eurospin Italia SpA.
Indicazioni ai consumatori
Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato. La procedura di rimborso o sostituzione avverrà direttamente nei supermercati Eurospin.
Perché il richiamo: cosa sono le aflatossine
Le aflatossine sono micotossine prodotte da alcune specie di Aspergillus, un fungo che si sviluppa in ambienti caldi e umidi.
Queste sostanze sono considerate genotossiche e cancerogene, motivo per cui l’esposizione alimentare deve essere mantenuta al livello più basso possibile.
Le aflatossine possono contaminare diversi alimenti, tra cui:
arachidi
frutta a guscio
mais
riso
fichi e frutta secca
spezie
oli vegetali grezzi
semi di cacao