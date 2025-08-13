Poste Italiane avvia una nuova campagna di assunzioni con una serie di eventi e career day a Roma tra settembre e dicembre 2025. L’iniziativa mira a individuare e reclutare laureati, giovani talenti e professionisti da inserire nei vari settori aziendali, con occasioni sia in presenza che online.
Obiettivo: attrarre talenti e nuove professionalità
Gli incontri saranno dedicati alla selezione di profili qualificati e alla presentazione delle opportunità di crescita in Poste Italiane, con focus su:
Settore finanziario
Tecnologia e data science
Inclusione e pari opportunità
Empowerment femminile
Calendario degli eventi a Roma
10 settembre 2025 – Inside Finance: Company Talks & Career Insights (LUISS) – Opportunità per chi aspira a una carriera nella finanza.
12 settembre 2025 – Banking & Finance Career Fair (LUISS) – Fiera del lavoro dedicata al settore bancario e finanziario.
18 settembre 2025 – Roma Math Career Day (CNR-IAC, IASI, Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) – Per laureati in discipline scientifiche e matematiche.
7 ottobre 2025 – Al Lavoro Roma (in collaborazione con Almalaurea) – Incontro tra aziende e neolaureati.
24 ottobre 2025 – Inclusion Job Day (in collaborazione con Cesop) – Eventi dedicati a inclusione e diversità.
2-4 dicembre 2025 – Empower Young Women (con Almalaurea) – Percorso di orientamento e inserimento per giovani donne.
Come partecipare
Per prendere parte agli eventi di recruiting è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane. La piattaforma fornisce:
Dettagli sugli appuntamenti
Requisiti di partecipazione
Modulo di iscrizione online
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è consigliato registrarsi in anticipo per assicurarsi l’accesso agli incontri più in linea con il proprio profilo.