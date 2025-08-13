Poste Italiane avvia una nuova campagna di assunzioni con una serie di eventi e career day a Roma tra settembre e dicembre 2025. L’iniziativa mira a individuare e reclutare laureati, giovani talenti e professionisti da inserire nei vari settori aziendali, con occasioni sia in presenza che online.

Obiettivo: attrarre talenti e nuove professionalità

Gli incontri saranno dedicati alla selezione di profili qualificati e alla presentazione delle opportunità di crescita in Poste Italiane, con focus su:

Settore finanziario

Tecnologia e data science

Inclusione e pari opportunità

Empowerment femminile

Calendario degli eventi a Roma

10 settembre 2025 – Inside Finance: Company Talks & Career Insights (LUISS) – Opportunità per chi aspira a una carriera nella finanza.

12 settembre 2025 – Banking & Finance Career Fair (LUISS) – Fiera del lavoro dedicata al settore bancario e finanziario.

18 settembre 2025 – Roma Math Career Day (CNR-IAC, IASI, Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) – Per laureati in discipline scientifiche e matematiche.

7 ottobre 2025 – Al Lavoro Roma (in collaborazione con Almalaurea) – Incontro tra aziende e neolaureati.

24 ottobre 2025 – Inclusion Job Day (in collaborazione con Cesop) – Eventi dedicati a inclusione e diversità.

2-4 dicembre 2025 – Empower Young Women (con Almalaurea) – Percorso di orientamento e inserimento per giovani donne.

Come partecipare

Per prendere parte agli eventi di recruiting è necessario registrarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane. La piattaforma fornisce:

Dettagli sugli appuntamenti

Requisiti di partecipazione

Modulo di iscrizione online

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è consigliato registrarsi in anticipo per assicurarsi l’accesso agli incontri più in linea con il proprio profilo.