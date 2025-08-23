Questa mattina, in via Federico Talamo 3 a Torre Annunziata, un incendio ha interessato il portone d’ingresso di una palazzina residenziale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti.

Le fiamme hanno causato danni circoscritti alla parte esterna dell’edificio, senza coinvolgere gli appartamenti né provocare feriti. Restano tuttavia da chiarire le cause dell’episodio: gli investigatori non escludono l’ipotesi di un gesto doloso.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e individuare eventuali responsabili.