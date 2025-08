Nuove opportunità di lavoro in ambito sanitario: Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro italiana, seleziona Operatori Tecnici – Addetti alla Portineria e al Centralino per conto di un’importante Azienda Sanitaria Pubblica.

Posizioni aperte

Ruolo: Addetto alla portineria e al centralino

Contratto: Somministrazione a tempo determinato

Orario: Full-time, 36 ore settimanali, turni diurni e notturni

Sedi: Cuorgnè e Castellamonte (provincia di Torino)

Inquadramento: CCNL Comparto Sanità – ex categoria BS

Requisiti richiesti

Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o completamento del biennio scolastico (documento da presentare in fase di selezione)

Competenze informatiche: buona padronanza degli strumenti digitali di base

Esperienza: preferibile esperienza pregressa in ruoli simili (portineria, centralino, sorveglianza)

Soft skills: capacità di problem solving, affidabilità, flessibilità operativa

Disponibilità: lavoro su turni, inclusi notturni

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite il portale ufficiale di Gi Group, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi alla selezione.