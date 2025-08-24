Sta facendo il giro del web il video, surreale e al tempo stesso preoccupante, che mostra un uomo in motorino trasportare due materassi, uno dei quali gli copre completamente la visuale.

Il video diffuso sui social

Le immagini, condivise su X dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli, mostrano il motociclista procedere lentamente lungo una strada cittadina a Casoria. Nonostante l’ingombro, l’uomo mantiene la destra della carreggiata, mentre le auto continuano a sorpassarlo a distanza.

Le reazioni del web

Come spesso accade in questi casi, i commenti degli utenti si sono divisi.

Da un lato, c’è chi ha reagito con ironia, definendo il motociclista un “corriere fai da te” o ironizzando sulle spese di spedizione evitate. Dall’altro, non sono mancate critiche e preoccupazioni per la pericolosità del gesto, che avrebbe potuto causare gravi incidenti.

Tra ironia e riflessione sulla sicurezza

L’episodio, al di là dell’aspetto comico, riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Guidare con la visuale ostruita non solo è vietato dal codice della strada, ma rappresenta un rischio concreto per sé stessi e per gli altri automobilisti.

Il caso di Casoria si inserisce in una lunga serie di episodi simili che spesso finiscono per diventare virali, proprio perché uniscono il lato paradossale a una questione seria come la prevenzione degli incidenti.