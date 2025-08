Sono in corso le indagini su una truffa informatica da circa 50mila euro, avvenuta lo scorso luglio, ai danni del titolare di una concessionaria d’auto di Poggiomarino. La vittima, un imprenditore 52enne, ha denunciato di aver effettuato un pagamento per l’acquisto di diverse vetture mai consegnate. Secondo quanto riportato ai carabinieri, il truffatore si sarebbe presentato come rappresentante di un noto portale di aste online per la vendita di auto. La vittima, che in passato aveva già concluso affari tramite quel sito, si sarebbe fidata del contatto ricevuto via messaggio.

Il raggiro si sarebbe concretizzato attraverso un link fasullo, che riproduceva in tutto e per tutto il portale originale, ma con un IBAN differente da quello reale. Solo dopo aver completato il pagamento e non aver ricevuto alcuna vettura, l’imprenditore si è accorto della truffa.

Il 52enne è assistito legalmente dall’avvocato Gennaro Demetrio Paipais. Le autorità stanno ora lavorando per risalire all’identità del responsabile e chiarire eventuali falle nei sistemi di sicurezza informatica della piattaforma clonata.