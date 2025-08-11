Un vasto incendio ha devastato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di ulivo appartenenti a un fondo privato.

Le indagini e l’arresto

Durante le operazioni di spegnimento condotte dai Vigili del Fuoco di Montella, i Carabinieri della Stazione di Montefusco, insieme al Gruppo e al Nucleo Forestale di Avellino, hanno avviato immediate indagini per individuare il responsabile.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un’utilitaria segnalata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie alle immagini della videosorveglianza, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario. Alcuni fotogrammi hanno ripreso chiaramente un uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie lungo la strada.

Il provvedimento

Il sospettato, un 58enne di Montefalcione già noto alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità, è rintracciato presso la propria abitazione e arrestato in flagranza per il reato di incendio boschivo, che prevede pene fino a 15 anni di reclusione.

L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Avellino. Si precisa che la misura cautelare è adottata nell’ambito delle indagini preliminari e l’indagato deve considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.